У штабі АТО заявили про загострення ситуації на Донбасі

Ситуація на Сході України залишається складною та має тенденцію щодо подальшого загострення. Російсько-терористичні угрупування протягом минулої доби здійснили 76 обстрілів. Добою раніше їх було 61. При цьому ворог 23 рази застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Найважче було тримати оборону силам АТО на Донецькому напрямку. Незважаючи на масовані вогневі удари з важкого озброєння у поєднанні із обстрілами із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї українські воїни вистояли. Відкриваючи вогонь у відповідь вони влучно та ефективно цілили, відсікаючи ворога, та позбавляючи його найменшої надії на успіх", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що неприступною для ворога залишається Авдіївка. За вказаний період незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по бійцям Збройних Сил України.

Обстрілів із забороненої зброї зазнали позиції сил АТО в районах Луганське, Зайцеве, Опитне та Піски.

На Маріупольському напрямку активність незаконних збройних формувань проявляється поблизу Широкіного, Водяного, Лебединського та Красногорівки, де по позиціях українських військ ворог випустив 35 мін.