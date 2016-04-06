Звіт ОБСЄ: на Донеччині зростає рівень насильства, карти замінованих ділянок досі не створені

Про це йдеться у тижневому звіті місії станом на 6 квітня.

"Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні зафіксувала зростання насильства, зокрема в Донецькій області. Більше половини всіх порушень режиму припинення вогню, зареєстрованих у Донецькій області, сталися в районі Ясинуватої та Авдіївки. Значні бойові дії відбулися у Світлодарську, в районах на північний захід від Донецька і Донецького аеропорту. СММ також відзначила збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також спостерігачі зазначають, що ситуація в Луганській області залишається відносно спокійною, за винятком спалаху насильства 31 березня і 1 квітня в районах Первомайська і Стаханова.

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"СММ продовжує фіксувати наявність і використання забороненої зброї в зоні безпеки", - наголошують спостерігачі.

При цьому представники моніторингової місії звертають увагу на зростання роблеми наявності мін і боєприпасів, що не розірвалися.

"Терміни, узгоджені у Мінську стосовно закінчення робіт з позначення, огородження та підготовки карт замінованих ділянок біля цивільних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення спливли 31 березня. Наразі СММ не бачила жодних систематичних зусиль сторін щодо виконання цих дій", - підкреслюється у повідомленні.

Окрім того, місія ОБСЄ спостерігала за ситуацією з мирними жителями біля контрольно-пропускного пункту в місті Золоте. Спостерігачі звернули увагу, що Збройні Сили України оголосили про відкриття нового контрольного пункту в’їзду-виїзду, що дозволить мирним жителям перетинати лінію розмежування.

"Однак, озброєні члени «ЛНР», посилаючись на міркування безпеки, не дозволили їм пройти. Таким чином, понад 300 мирних жителів опинилися на дорозі між блокпостами", - заявили у місії.

У підсумку, СММ зв'язалася з представниками української влади з приводу організації перевезення цих мирних жителів, серед яких було багато людей похилого віку, назад в контрольовані урядом райони.