В ОБСЄ закликали сторони конфлікту на Донбасі активізувати зусилля з проведення розмінування територій

Як йдеться у заяві місії ОБСЄ у Facebook, міни і боєприпаси, що не розірвалися, продовжують становити небезпеку для мирного населення на сході України.

"Сьогодні, у Міжнародний день інформування про мінну небезпеку і допомоги в розмінуванні, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) в Україні закликає сторони посилити свої зусилля з проведення розмінування, а також позначення, огородження та підготовки карт замінованих ділянок для захисту цивільного населення", - наголошується у повідомленні.

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При цьому сказано, що наразі спостерігачі місії спостерігали лише окремі спроби сторін у виконанні цього завдання.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявляв, що збройні сили всіх сторін на Донбасі повинні до 31 березня забезпечити позначення і огородження 12 районів для розмінування.