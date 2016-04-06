Упродовж дня бойовики значно зменшили кількість обстрілів позицій сил АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook. "За день, що минає, зафіксовано 15 ворожих обстрілів, що майже в тричі менше, ніж учора", - йдеться у повідомленні.

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Згідно зданими штабу, в напрямку Авдіївки незаконні бандфрмування один раз використовували міномети різних калібрів одночасно зі ствольною артилерією. Усього ж в районі промислової зони з різної зброї бойовики стріляли 6 разів.

«Також на Донецькому напрямку ворожі міни цілили по укріпленнях наших позицій поблизу Невельського, а вогонь зі стрілецької зброї бойовики вели по опорних пунктах в районах Шахти Бутівка, Луганського, Невельського та Опитного. Крім того, на Маріупольському напрямку найманці по одному разу використовували міномети проти українських воїнів в Красногорівці та Широкино», - зазначається у повідомленні.

«Рубіж оборони у Мар’їнці, як і раніше, обстрілювали ворожі снайпери. За вказаний період силами АТО вогонь у відповідь не відкривався», - додали у прес-центрі.