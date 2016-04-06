Під Авдіївкою бойовики активно використовують міномети для обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка, на яку припадає близько половини всіх обстрілів на Донецькому напрямку. Тут ворог активно застосовує міномети. Зокрема, в ході ворожого мінометного обстрілу в Авдіївці пошкоджено будинок, загинуло кілька домашніх тварин. Бойові дії починаються ще до світанку і тривають до пізнього вечора", - сказав Лисенко.

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За його словами, також вчора неспокійно було у Луганському, Зайцевому та районі Донецького аеропорту. У Пісках мирний мешканець підірвався на вибуховому пристрої.

"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 55 ворожих обстрілів: з них 18 мінометних, під час яких окупанти випустили близько 100 мін", - зазначив речник.

Також загострилася обстановка і на Маріупольському напрямку. Найгарячішою точкою вчора було Широкине, де відбулася низка мінометних обстрілів. У Мар’їнці двічі відкривав вогонь ворожий снайпер. Окрім цього, у Красногорівці відбувся мінометний обстріл, а в Новотроїцькому бойовики застосували БМП.

"Низка дрібніших провокацій відбулася і на інших ділянках фронту. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл (з них 6 мінометних)", - додав Лисенко.

Водночас, зауважив він, на Луганському напрямку вчора було тихо.