Бойовики активізувалися поблизу Мар’їнки, "найгарячішим" залишається Донецький напрямок - штаб

В зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують обстріли українських військовослужбовців використовуючи зброю різного калібру. За минулу добу таких епізодів було 67.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Гаряче було на Донецькому напрямку. Поблизу Луганського по наших опорних пунктах ворог неодноразово вів вогонь із озброєння бойових машин піхоти. Із мінометів різного калібру було завдано 11 вогневих ударів біля Авдіївки та по одному - в районах Невельського, Новгородського, Опитного, шахти Бутівка та Зайцевого. Для обстрілів в Пісках та Світлодарському групи бойовиків використовували Стрілецьку зброю та своїх снайперів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку бойовики проявили активність поблизу Мар’їнки, де по позиціях українських військ 6 разів стріляли із гранатометів, кулеметів, зенітних установок та стрілецької зброї. В районах оборони українських підрозділів у Широкіно та Красногорівці вони вели вогонь із мінометів.

"На Луганщині по нашим бійцям в районі Новозванівки бойовики використовували зенітні установки та автоматичні гранатомети", - заявили у штабі.

В свою чергу українська армія 10 разів відкривала вогонь у відповідь по незаконним збройних формуваннях та продовжує й надалі надійно утримувати свої позиції.