У зоні АТО за добу загиблих серед військових немає, одного поранено
13:19, 07 квітня 2016Війна
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Упродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, один дістав поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій українських військовослужбовців загиблих не було. Один наш боєць зазнав поранення. Це сталося поблизу Авдіївки внаслідок ворожого мінометного обстрілу", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранено 4 бійців.
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