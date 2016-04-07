У зоні АТО за добу загиблих серед військових немає, одного поранено

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій українських військовослужбовців загиблих не було. Один наш боєць зазнав поранення. Це сталося поблизу Авдіївки внаслідок ворожого мінометного обстрілу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранено 4 бійців.