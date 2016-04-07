ОБСЄ продовжила мандат спостерігачів на двох російських КПП біля кордону України

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

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"Згідно із сьогоднішнім рішенням, мандат місії залишається незмінним. Діючи відповідно до принципів неупередженості та прозорості, спостерігачі контролюватимуть і повідомлятимуть про ситуацію на двох російських контрольно-пропускних пунктах, а також про рух через кордон", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що станом на 7 квітня 2016 року, до складу місії входить 21 спостерігач.

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