ОБСЄ продовжила мандат спостерігачів на двох російських КПП біля кордону України
16:30, 07 квітня 2016Війна
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Рада ОБСЄ ухвалила рішення продовжити мандат Місії ОБСЄ зі спостереження на російських прикордонних контрольно-пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" на три місяці, до 31 липня 2016 року.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.
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"Згідно із сьогоднішнім рішенням, мандат місії залишається незмінним. Діючи відповідно до принципів неупередженості та прозорості, спостерігачі контролюватимуть і повідомлятимуть про ситуацію на двох російських контрольно-пропускних пунктах, а також про рух через кордон", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що станом на 7 квітня 2016 року, до складу місії входить 21 спостерігач.
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