Під Сніжним обстріляли автомобіль СММ ОБСЄ - звіт

Про це повідомляється у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зокрема повідомляється, що 7 квітня за 3,5 кілометри від Сніжного водій автомобіля СММ ОБСЄ почув тріск скла.

"Зупинившись, представник SMM зафіксував отвір у нижній правій частині вікна багажника отвір діаметром 5 мм, спричинений потраплянням кулі", - йдеться у звіті.

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Відзначається, що скло не було броньованим. "У лівій частині вікна діра діаметром до 15 мм, а на броньованому склі між багажником і пасажирської частиною засічка в 3 мм. Самої кулі не виявили", - зазначається в ОБСЄ.

При цьому вони зазначили, що не чули пострілів, тому важко визначити місце і час обстрілу автомобіля.

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