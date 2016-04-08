Жебрівський вважає, що повертати окупований Донбас потрібно шляхом великої війни з Росією

Про це він заявив у п'ятницю в ефірі "5 каналу", передає "Українська правда".

За його словами, Росія готова ввести свої війська в достатньо серйозних об'ємах і готова бомбардувати не лише Донеччину.

"Це буде відкрита серйозна війна між Росією і Україною. Я готовий і, в принципі, хотів би цього всього, тому що я чітко бачу – вибори, не вибори, але поки не буде стояти гарнізону українського війська в Донецьку, в Сніжному, в Торезі, поки не буде введена військово-цивільна адміністрація, яка насправді нав'яже … нормальний, демократичний порядок денний для тих людей, то нам дуже довго буде витягувати їх з того анабіозу, в який їх завели Захарченко і Плотницький, а фактично Путін", – сказав він.

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На думку Жебрівського, на сьогодні українська армія є боєздатною і готова за два тижні очистити територію, тимчасово окуповану російськими терористичними військами.

Нагадаємо, раніше спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що якби Росія воювала з Україною, цей конфлікт тривав би "максимум чотири дні".

"Якби з якихось причин Росія змушена була б вести військові дії, відбивати агресію країни, порівнянної за своїм потенціалом з Україною, то я сподіваюся, що всі розуміють, скільки б днів цей конфлікт тривав: два, три, максимум чотири дні. І всі розуміють, який результат був би цього конфлікту", — зазначив Наришкін.