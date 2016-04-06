Спікер Держдуми розповів про терміни можливої війни РФ з Україною: "максимум чотири дні"

Про це він заявив, коментуючи заяву політолога Олександра Рара на зустрічі з учасниками російсько-німецького семінару в Держдумі, пише РИА Новости.

"Якби з якихось причин Росія змушена була б вести військові дії, відбивати агресію країни, порівнянної за своїм потенціалом з Україною, то я сподіваюся, що всі розуміють, скільки б днів цей конфлікт тривав: два, три, максимум чотири дні. І всі розуміють, який результат був би цього конфлікту", — зазначив Наришкін.

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"А те, що відбувається в Донбасі — відбувається вже два роки. Ось вам відповідь на питання, з ким воює режим Києва", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року Антон Геращенко оприлюднив секретні документи Генштабу РФ, згідно з якими Російська Федерація планувала захопити Лівобережну Україну за 15 днів.