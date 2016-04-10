Бойовики нанесли артудари по Мар'їнці та Авдіївці, є поранені

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

"У Мар’їнці обстрілу зазнав житловий квартал в районі вул. Миру. Внаслідок розриву снаряду постраждав місцевий мешканець 1956 року народження. Чоловік біг до підвалу, але не встиг. В Авдіївці пошкоджено будинок по вул. Лермонтова, жертв немає. На місці обстрілів працювала поліція", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, повідомлення про подію надійшло до Мар’їнського відділення поліції о 22.15. Відомо, що господар приватного будинку намагався сховатися у підвалі, коли поруч з ним вибухнув снаряд. Так, з осколковим пораненням ноги чоловік був доставлений до лікарні м. Курахове.

За цим фактом Мар’їнським ВП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За даними поліції, в Авдіївці під обстріл потрапила вул. Лермонтова, снаряд влучив у приватне домоволодіння. Співробітники Авдіївского ВП обходять територію, аби перевірити, чи потрібна комусь допомога.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Поліцейські фіксують усі наслідки злочинів терористів.

Як повідомляв УНІАН, кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла: за добу бойовики 91 раз відкривали вогонь.



