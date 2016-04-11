На Донбасі за добу зафіксували 64 обстріли, в районі Бердянського бойовики використали артилерію

Незважаючи на зменшення кількості порушень режиму тиші противник підтримує високу інтенсивність ведення вогню.

Про це йдеться у повыдомленны прес-центру штабу АТО.

"Всього Збройними Силами України було зафіксовано 16 обстрілів з мінометів. Використовуючи калібр 120мм бойовики нанесли вогневі удари по українським підрозділам в районах населених пунктів Троїцьке і Луганське, а із калібру 82мм – поблизу Талаківки, Широкіного, Майорська та Новоселівки. Активність ворога спостерігалась і на околиці Авдіївки, де міни обох калібрів було скеровано по українським бійцям у промисловій зоні", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожУ неділю в зоні АТО бойовики 28 разів відкривали вогонь по українських позиціях - штаб

У штабі також зазначили, що по укріпленням українських військ в районі Бердянського бойовики застосували вогонь ствольної артилерії. Зокрема, з напрямку Саханки було зафіксовано 35 пострілів зі зброї калібру 122мм.

Окрім цього використовуючи зенітні установки, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю та снайперів кремлівські найманці без зупинки вели вогонь по нашим опорних пунктах в районах Опитного, Мар’їнки, Станиці Луганської, Павлопіля, Зайцевого, Новотроїцького, Пісків, Новгородського та Верхньоторецького.

"Незважаючи на чималі зусилля ворога підрозділи сил АТО продовжують контролювати ситуацію. За вказаний період вони змушені були 7 разів відкривати вогонь у відповідь", - наголосили у прес-центрі.