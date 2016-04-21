Росія відправила 51-й "гумконвой" на окупований Донбас
Росія відправила черговий, 51-й, так званий "гуманітарний конвой" на окупований Донбас.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, у складі колони понад 100 автомобілів, які везуть близько 1200 тонн «гуманітарних» вантажів.
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"Основна маса вантажу – це продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти, пожежно-технічне майно, художня і навчальна література", - стверджують у російському відомстві.
За даними МНС Росії, перед прибуттям на держкордон колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвіїв Курган» для проходження «необхідних митних процедур відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів», йдеться в повідомленні.
У відомстві також заявили, що за кермом автомобілів досвідчені водії-рятувальники, які за час своєї роботи здійснили десятки "гуманітарних операцій" по всьому світу. Також до складу колони входять медики і технічний персонал, готові в разі необхідності надати в дорозі своєчасну допомогу водіям і працівникам, які супроводжують вантаж.
Гуманітарна колона пройде в два пункти призначення – до Луганської та Донецької області.
Як повідомляв УНІАН, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої".
Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
У МЗС України не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".