"Новорічний", 47-й "гумконвой" Росія відправила на окуповані території Донбасу

Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.

"У його складі понад 100 автомобілів, які везуть понад 1100 тонн гуманітарних вантажів. Основна маса вантажу – це продукти харчування, набори предметів першої необхідності, новорічні подарунки для дітей і людей похилого віку, а також навчальна література і медикаменти", - сказано в повідомленні.

У російській відомстві зазначили, що перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. "Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв Курган" для проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів", - повідомили в МНС РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в самопроголошеній "Луганській народній республіці" більше не очікують доставки так званої гуманітарної допомоги з Росії.

Нагадаємо, останній, 46-й, гумконвой приїхав на Донбас 19 листопада. Перший гуманітарний конвой МНС РФ прибув у Луганську та Донецьку області 22 серпня 2014 року.