За добу в зоні АТО поранено одного українського військовослужбовця

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, одного військовослужбовця було поранено поблизу Мар’їнки", - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, але п'ятеро зазнали поранень.