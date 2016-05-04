Бойовики обстріляли з мінометів опорні пункти ЗСУ біля Широкиного

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною.

"Бойовики проросійських незаконних збройних формувань продовжують порушувати умови припинення вогню. Всього впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано п’ять обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у штабі зазначили, що з мінометів калібру 82-мм бандити прицільно били по українських опорних пунктах в районі Широкиного, неприцільно - неподалік Гнутового. Стрілецьку зброю та гранатомети бойовики використовували проти сил АТО біля Водяного та Новотроїцького.

На Донецькому напрямку противник обстріляв зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів позиції українських ЗСУ в районі Луганського.