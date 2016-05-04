Бойовики з настанням сутінок відновили обстріли - штаб

Про це йдеться у зведенні штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що в районі Зайцевого, Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку, бойовики обстрілювали опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Українські позиції неподалік Авдіївки, окрім того, були обстріляні з озброєння БМП.

Читайте такожСитуація в зоні АТО стабілізувалася – штаб

На Маріупольському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Гнутового. Там же зафіксовано «роботу» ворожого снайпера.

Всього впродовж минулої доби проросійські НЗФ 6 разів порушували домовленості про повне припинення вогню. Також двічі у повітряному просторі Донбасу вели аеророзвідку БПЛА противника.

"Неспокійно і з початку цієї доби. Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики обстріляли наші позиції поблизу Новотроїцького та Луганського", - наголосили у штабі.