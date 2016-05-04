Бойовики з настанням сутінок відновили обстріли - штаб
Режим «тиші» у зоні АТО тривав недовго, вчора із настанням сутінок проросійські бойовики знову активізувались.
Про це йдеться у зведенні штабу АТО у Facebook.
Повідомляється, що в районі Зайцевого, Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку, бойовики обстрілювали опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Українські позиції неподалік Авдіївки, окрім того, були обстріляні з озброєння БМП.
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На Маріупольському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Гнутового. Там же зафіксовано «роботу» ворожого снайпера.
Всього впродовж минулої доби проросійські НЗФ 6 разів порушували домовленості про повне припинення вогню. Також двічі у повітряному просторі Донбасу вели аеророзвідку БПЛА противника.
"Неспокійно і з початку цієї доби. Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики обстріляли наші позиції поблизу Новотроїцького та Луганського", - наголосили у штабі.