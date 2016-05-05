До Донецька з Тольятті прибув підрозділ, до якого входили Александров і Єрофєєв - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, на тимчасово окупованій частині Донбасу триває посилення та ротація передових підрозділів РФ на Новоайдарському, Слов'янському та Донецькому напрямках.

Так, до Донецька прибув підрозділ 3-ї окремої бригади спеціального призначення (Тольятті) центрального округу збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що командиром бригади є полковник ЗС РФ Щепін Сергій Анатолійович.

"Звертаємо особливу увагу, що два військовослужбовці цього з’єднання капітан ЗС РФ Євген Єрофєєв та сержант ЗС РФ Олександр Александров, відповідно до рішення Голосіївського районного суду Києва від 18 квітня, були засуджені до позбавлення волі строком на 14 років та визнані винними у веденні агресивної війни за попередньою змовою з групою осіб, сприянні діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, застосуванні зброї для провокації воєнного конфлікту", - наголошується у повідомленні.

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На Новоайдарському напрямку зафіксовано посилення підрозділів бойовиків у районах Раївки, Крутої Гори, Жовтого зі складу 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу (Луганськ) ЗС РФ.

На Слов’янському напрямку посилення бойовиків зафіксовано у районі Чорнухиного зі складу 1-го мотострілецького батальйону 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве).

Окрім того, триває постачання озброєння та військової техніки, а також паливно-мастильних матеріалів з території РФ.

"3 травня до залізничної станції Іловайськ прибуло шість 122-міліметрових гаубиць Д-30, шість паливозаправників, п’ять цистерн з ПММ (250 тонн)", - наголошується у повідомленні.

Українська сторона продовжує надавати інформацію представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, самохідних артелрійських установок, артилерійських систем і 122-міліметрових ракетних систем залпового вогню “Град”, які були зафіксовані у районах Макіївки і Донецька.

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