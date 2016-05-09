Наявність важкого озброєння в Луганську і Донецьку напередодні парадів порушує Мінські угоди - ОБСЄ

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ у Фейсбуці.

"СММ не відвідувала військові паради, проте здійснювала моніторинг загальної ситуації з безпекою на місцях. ОБСЄ поважає право людей відзначати події культурного, релігійного або історичного значення", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що готові обговорювати введення поліцейської місії на Донбас

Також додається, що «на СММ покладено завдання спостерігати за дотриманням режиму припинення вогню та інших пунктів Мінських угод, включаючи відведення озброєнь і наявність важкого озброєння в Луганську і Донецьку напередодні парадів з нагоди 9 травня, що є порушенням Мінських угод і несе загрозу людям".

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг підкреслює, що розміщення важкого озброєння в Донецьку перед 9 травня порушує Мінські угоди і несе загрозу місцевим мешканцям.