Порошенко і Байден заявили про необхідність озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляють у прес-службі глави держави.

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Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі і наслідки міністерських переговорів у «нормандському форматі».

Порошенко наголосив на пріоритетності створення безпекових передумов для подальшого руху до політичного врегулювання ситуації на Донбасі, що стала наслідком російської агресії.

У цьому контексті президент України та віце-президент США відзначили важливість розміщення на окупованих територіях озброєної поліцейської місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив упровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

22 квітня президент України заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.