ОБСЄ найближчим часом розробить пропозиції щодо гарантування безпеки на Донбасі - Клімкін

Про це в Берліні після переговорів у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

"СММ готова працювати прямо з сьогоднішнього дня, в тому числі, на основі своїх пропозицій і на основі пропозицій, які ми їм надали, включаючи координати і чітке бачення, що має бути зроблено, і що може бути зроблено прямо зараз і найближчим часом", - сказав він.

Клімкін зазначив, що потім представники місії представлять українській стороні напрацьовані пропозиції, і після цього, в разі необхідності, відбудеться дискусія за участю представників «четвірки».

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"Тоді ми подивимося на політичний вимір цих пропозицій. Якщо потрібно, будемо залучати всі інші рівні, включаючи міністрів", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін заявив, що Україна запропонувала "триступеневий план", не підставі якого Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розробить подальші пропозиції у питанні гарантування безпеки на Донбасі.

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"Вчора під час зустрічі заступників міністрів були представлені дуже детальні пропозиції щодо безпекового питання. Ці пропозиції стосуються координат, зон розведення, створення зон безпеки, яким чином просуватися далі в напрямку розмінування, яким чином примусити Росію та підтримуваних Росією бойовиків надати доступ місії ОБСЄ, щоб якимось чином контролювати ситуацію на Донбасі і, звичайно, ключове питання - моніторинг кордонів", - сказав міністр.