За добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців на Донбасі

20:10, 17 травня 2016
Війна
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За добу контрольовані Росією бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців на Донбасі.

REUTERS

Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, незаконні збройні формування і далі порушують режим припинення вогню.

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"Сьогодні бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у штабі відзначили, що бойовики, обстрілявши вночі зі 120-мм мінометів українські укріплення в районі Новотроїцького, продовжили вдаватись до збройних провокацій поблизу Донецької агломерації. У тому районі бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Авдіївки з великокаліберних кулеметів. В районі Опитного бандити били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Там же вів вогонь ворожий снайпер.

Поблизу Зайцевого, що неподалік тимчасово окупованої Горлівки, бойовики обстрілювали українських воїнів зі стрілецької зброї.

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