Бойовики на Донбасі завершили переформування за типом підрозділів ЗС РФ - Генштаб

Про це розповів начальник головного командного центру – заступник начальника об’єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-майор Богдан Бондар під час брифінгу.

"Незаконні збройні формування створили 1 АК, 2 АК, "республіканську гвардію", а також військові формування так званих "Міністерства державної безпеки" та "Міністерства внутрішніх справ", що також залучаються до ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ці військові структури укомплектовані озброєнням та бойовою технікою ЗС РФ, перебувають на повному матеріально-технічному та грошовому забезпеченні в МО РФ, підзвітні з усіх аспектів діяльності російському військовому командуванню, практично всі керівні посади укомплектовані військовими спеціалістами з числа генералів і офіцерів військовослужбовців ЗС РФ.

Також, за словами Бондара, відмічаються численні ознаки діяльності цілісних підрозділів регулярних ЗС РФ, в тому числі і їхньої участі в бойових діях проти сил АТО під виглядом незаконних військових формувань.