Минулої доби в зоні АТО поранено 10 українських військових - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, 10 українських військовослужбовців отримали поранення на Донецькому і Маріупольському напрямках.

Як повідомлялося, порушення режиму тиші фіксуються фактично вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі, бойовики все частіше застосовують важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Вчора вони знову застосували ударний безпілотник та важку артилерію.