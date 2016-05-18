Оліфер: Міжнародні екологи попередили про загрозу масштабного лиха на Донбасі

Про це повідомила за результатами сьогоднішніх зустрічей в Мінську прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook.

"На засіданні економічної підгрупи говорили, в тому числі, про проблеми екології. Німецький експерт Рольф Петрі озвучив доповідь про стан шахт на Донбасі", - написала вона.

Прес-секреталь нагадала, що раніше українська сторона ініціювала запрошення міжнародних екологів для оцінки ситуації на промислових підприємствах Донецької та Луганської областей.

"Дані цього звіту викликають побоювання з-за можливого підтоплення низки шахт - така загроза може спричинити екологічне лихо по всьому Донбасу. І тому зараз йде пошук вирішення даної проблеми", - зазначила Оліфер.

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"Під час сьогоднішньої зустрічі Тристоронньої контактної групи йшлося і про виконання представниками окремих районів Донецької та Луганської областей взятих на себе зобов'язань протоколом від 19 вересня 2014 року - йдеться про звільнення всіх територій, захоплених всупереч цим домовленостям, в тому числі, і Дебальцеве", - повідомила представник Кучми.