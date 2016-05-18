Оліфер: Міжнародні екологи попередили про загрозу масштабного лиха на Донбасі
Німецький експерт представив свій звіт учасникам Тристоронньої контактної групи про загрозу екологічній ситуації на Донбасі внаслідок можливого підтоплення шахт.
Про це повідомила за результатами сьогоднішніх зустрічей в Мінську прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook.
"На засіданні економічної підгрупи говорили, в тому числі, про проблеми екології. Німецький експерт Рольф Петрі озвучив доповідь про стан шахт на Донбасі", - написала вона.
Прес-секреталь нагадала, що раніше українська сторона ініціювала запрошення міжнародних екологів для оцінки ситуації на промислових підприємствах Донецької та Луганської областей.
"Дані цього звіту викликають побоювання з-за можливого підтоплення низки шахт - така загроза може спричинити екологічне лихо по всьому Донбасу. І тому зараз йде пошук вирішення даної проблеми", - зазначила Оліфер.
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"Під час сьогоднішньої зустрічі Тристоронньої контактної групи йшлося і про виконання представниками окремих районів Донецької та Луганської областей взятих на себе зобов'язань протоколом від 19 вересня 2014 року - йдеться про звільнення всіх територій, захоплених всупереч цим домовленостям, в тому числі, і Дебальцеве", - повідомила представник Кучми.