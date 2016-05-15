У Дебальцевому бойовики викрали у своїх 10 автоматів й бойову машину піхоти - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, спостерігається подальше зниження рівня морально-психологічного стану російських військовослужбовців 1-го та 2-го армійських корпусів збройних сил РФ, що проявляється у поглибленні протиріч між офіцерським і рядовим складом, зростанні кількості злочинів, пов’язаних з крадіжками військового майна, свавіллі стосовно місцевого цивільного населення.

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Так, встановлено, що група військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК у стані алкогольного сп’яніння викрали бойову машину (БМП) з місця розташування підрозділу у районі н.п. Нижнє Лозове. Рухаючись на великій швидкості на викраденій БМП, вони збили електричну опору, в результаті чого цей населений пункт залишився без освітлення.

Крім того, двоє військовослужбовців протитанкової артилерійської батареї 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК викрали 10 автоматів АК-74У з кімнати зберігання зброї. Командир з’єднання полковник ЗС РФ Бушуєв намагається приховати цей злочин від вищого командування.

Командир 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ приховав факт поранення підлеглого, що спричинило зволікання з наданням постраждалому своєчасної медичної допомоги і викликало обурення діями командира роти з боку рядового складу підрозділу.

Також розвідка встановила, що командування 2 АК відреагувало на оприлюднення інформації в Інтернеті щодо збору особистих коштів на відновлення військової техніки та на “подарунок” командуючому 2 АК. За розголошення даної інформації кадрового офіцера ЗС РФ, який займає посаду заступника командира з тилу 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК, відкликали до штабу Південного військового округу ЗС РФ для розгляду на атестаційній комісії. Офіційна підстава дострокового припинення відрядження офіцера на окуповану територію – “вживання, незаконне зберігання наркотичних речовин”.