В ОБСЄ не мають інформації за підсумками зустрічі Нуланд і Суркова щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік.

«Я повинен вам сказати, що я не отримав... ніяких результатів цієї зустрічі», - сказав Сайдік.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що зустріч Нуланд і Суркова з питання українського врегулювання «не повинна була принести ніяких результатів».

Нуланд за підсумками переговорів у Москві заявила, що США не визнають підсумків виборів на Донбасі, якщо вони відбудуться поза Мінських угод.