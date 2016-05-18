У Кремлі заявили, що зустріч Нуланд і радника Путіна "не повинна була принести результатів"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Відповідаючи на запитання, чи принесла зустріч Нуланд і Суркова результат, Пєсков сказав: "Ні, вона не повинна була принести жодних результатів – це короткий обмін думками".

При цьому на уточнююче запитання УНІАН, він додав, що в ході переговорів обговорювалися "Україна, Донбас, Мінські домовленості".

"Ви знаєте, що США не є учасниками "Нормандського процесу", і було прийнято рішення, щоб ділитися інформацією, що називається, з перших рук встановити такий робочий механізм обміну думками", - зазначив Пєсков.

При цьому прес-секретар російського президента підкреслив, що це переговори на рівні зовнішньополітичних відомств і про результати переговорів потрібно дізнаватися в МЗС РФ.

Зустріч Нуланд із Сурковим пройшла в Москві напередодні, сьогодні вона зустрічалася із заступником голови МЗС РФ Сергієм Рябковим.