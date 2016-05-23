Упродовж минулої доби бойовики найбільше обстрілювали Авдіївку

Про це повідомив предствитель адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. «Найгарячішою точкою залишається Авдіївка. Одразу після опівночі ворожа артбатарея, розташована у сел.Спартак, відкрила вогонь по наших позиціях. За годину було випущено 240 снарядів. Вже у другій половині дня ворог застосував 82-мм міномети, випустивши близько 30 мін», - сказав він.

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Також, за словами речника, ворожі обстріли зафіксовано і на інших ділянках фронту -на Донецькому напрямку, зокрема, у Зайцевому, Невельському, Красногорівці. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, в тому числі 6 – із застосуванням важкого озброєння.

За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, зокрема, 4 – із застосування важкого озброєння. Терористи з мінометів обстріляли Красногорівку та Широкине, а із застосуванням артилерії – Широкине.

«Окрім цього, противник використовував БМП, ПТКР, зенітку та снайперів. Загалом неспокійно вчора було по всьому фронту, за винятком району Мар’їнки та Гранітного», - зазначив речник.

Лисенко повідомив, що найменше стріляли на Луганському напрямку.

«Вчора відбулося 4 ворожих обстріли. Зокрема, бойовики стріляли у Жовтому та Сокільниках, де зазвичай абсолютно спокійно. Окрім цього, у Нозванівці двічі відкривали вогонь ворожі снайпери», - підсумував він.