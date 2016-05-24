Потужний обстріл промзони Авдіївки: волонтери показали кадри з найгарячішої точки на Донбасі (відео)

Відповідний відеозапис показав центр волонтерів People’s Project.

Зазначається, що тоді внаслідок обстрілу загинули двоє українських військових, восьмеро отримали поранення. Крім того, під час обстрілу проросійські терористи знову використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру штабу Антитерористичної операції, найнебезпечнішою ділянкою лінії розмежування залишаються околиці Авдіївки.

Читайте такожТріскотіння зброї та "привіти" з гранатометів: Генштаб показав свіжі кадри з околиць Авдіївки (фоторепортаж)

Там противник вночі 22 травня здійснив два потужні вогневі нальоти із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм. Кілька снарядів потрапили в будинки місцевих жителів, у результаті чого будівлі зайнялися. Внаслідок артудару осколкових поранень зазнала місцева жителька.