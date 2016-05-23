Потужний артобстріл Авдіївки бойовиками: прокуратура кваліфікувала подію як теракт (фото)

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Впродовж 21-22 травня бойовики терористичної організації "ДНР" завдали цілеспрямованих вогневих ударів по промисловій зоні міста Авдіївка, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждала 60-річна місцева мешканка, вона отримала поранення нижніх кінцівок. Жінці надана кваліфікована медична допомога. Також внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено приблизно 8 житлових будинків та господарських будівель мирних мешканців", - зазначили у Генпрокуратурі.

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Крім того, за даними правоохоронців, під час мінометного та артилерійського обстрілів промислової зони м. Авдіївка та позицій Збройних сил України, що там розташовані, поранення отримали щонайменше 6 військовослужбовців.