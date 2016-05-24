Хуг завтра відвідає Станицю Луганську, щоб оцінити ситуацію з безпекою в регіоні
23:21, 24 травня 2016Війна
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг завтра відвідає Станицю Луганську, щоб оцінити загальну ситуацію з безпекою в регіоні.
Хуг відвідає Станицю Луганську / uacrisis.org
Про це повідомляє СММ ОБСЄ на своїй сторінці у Facebook.
«Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), разом зі спостерігачами ОБСЄ відвідає Станицю Луганську завтра, 25 травня, щоб оцінити загальну ситуацію з безпекою в регіоні», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 25 травня відкриє нову передову патрульну базу в місті Щастя Луганської області.
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