Хуг завтра відвідає Станицю Луганську, щоб оцінити ситуацію з безпекою в регіоні

Про це повідомляє СММ ОБСЄ на своїй сторінці у Facebook.

«Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), разом зі спостерігачами ОБСЄ відвідає Станицю Луганську завтра, 25 травня, щоб оцінити загальну ситуацію з безпекою в регіоні», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 25 травня відкриє нову передову патрульну базу в місті Щастя Луганської області.