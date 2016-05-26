Народження кіборгів: сьогодні минає два роки з початку боїв за Донецький аеропорт (відео)

До цієї дати журналісти опублікували історичні відео, передає Радіо Свобода.

У цей день два роки тому сепаратистам за допомогою співробітника місцевого СБУ без бою вдалось взяти під контроль будівлю.

Однак уже за лічені години бойовики змушені були поспіхом залишати територію аеропорту. Сепаратисти не змогли розвинути успіх, зазнавши численних втрат.

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За словами опитаних виданням військових, які 26 травня 2014 року були в аеропорту, в ході боїв були вбиті близько сотні бойовиків. Такі ж дані наводять лідери "ДНР", щоправда, за їхньою версією, серед загиблих є і мирні мешканці Донецька.

Українські силовики натомість вийшли з бою без втрат, надовго закріпившись на стратегічно важливому об’єкті. Таким був результат операції, яку за підтримки штурмової авіації та бойових гелікоптерів здійснили українські силовики.

Оборона аеропорту тривала 242 дні, а його захисників прозвали кіборгами.

Зазначається, що саме бійці 3-го окремого полку спеціального призначення з Кіровограда складали кістяк оборони летовища і брали участь в операції, що стала початком тривалих та кровопролитних боїв за Донецький аеропорт.

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що бойовики готуються запустити в експлуатацію Донецький аеропорт.