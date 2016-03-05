Бойовики готуються запустити в експлуатацію Донецький аеропорт – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційне спротив» Дмитро Тимчук.

«Схоже, терористи всерйоз розраховують запустити роботу Донецького аеропорту (ДАП) – не дарма зараз там проходять активні роботи з розгрібання завалів і відновлення інфраструктури (до речі, основні роботи проводяться силами «штрафників» з числа бойовиків і «правопорушників» з місцевих жителів), а в «мінтранспорту ДНР» створено цілий «відділ цивільної авіації»», - написав він.

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Тимчук також повідомив, що 26 лютого у самопроголошеному ««мін'юсті ДНР» був зареєстрований наказ №61 «міністра транспорту ДНР» С. Кузьменка «Про затвердження авіаційних правил «Сертифікаційні вимоги до юридичних осіб, які здійснюють аеропортову діяльність».

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«Правила регулюють діяльність із «забезпечення обслуговування пасажирів, багажу, вантажів та пошти при виконанні внутрішніх та міжнародних повітряних перевезень». Хоча цілком очевидно, що, почни ДАП працювати, першими там опиняться не цивільні повітряні судна, а бойові вертольоти і літаки ЗС РФ. Правда, для запуску ДАП потрібен «дріб'язок»: зробити так, щоб він не знаходився під вогневим контролем ЗС України. Судячи з наказу «міністра транспорту», цю проблему бойовики віртуально вже розв’язали, залишається розв’язати в реальності», - резюмував Тимчук.