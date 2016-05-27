Представник Міноборони: восени Росію очікує значне послаблення через брак коштів
12:25, 27 травня 2016Війна
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У Міноборони вважають, що санкції проти Росії значно послабили її фінансове становище.
Федічев: У РФ наразі немає достатньо валюти для провадження "імперської політики" / Фото УНІАН
Про це у ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив директор департаменту соціальної та гуманітарної полтики Міноборони Валентин Федічев, передає ТСН.
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За його словами, у РФ наразі немає достатньо валюти для провадження "імперської політики", як у 2014-2015 роках.
Федічев заявив, що вже восени Росію очікує значне послаблення. Зокрема, про це свідчить зменшення фінансування на озброєння.
"На 2016 рік Росія запланувала на 50% менше витрат на озброєння, ніж це було передбачено її 10-річною програмою переозброєння її ЗС", - сказав він.
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