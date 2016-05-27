Представник Міноборони: восени Росію очікує значне послаблення через брак коштів

Про це у ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив директор департаменту соціальної та гуманітарної полтики Міноборони Валентин Федічев, передає ТСН.

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За його словами, у РФ наразі немає достатньо валюти для провадження "імперської політики", як у 2014-2015 роках.

Федічев заявив, що вже восени Росію очікує значне послаблення. Зокрема, про це свідчить зменшення фінансування на озброєння.

"На 2016 рік Росія запланувала на 50% менше витрат на озброєння, ніж це було передбачено її 10-річною програмою переозброєння її ЗС", - сказав він.