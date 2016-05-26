Путін: Росія та ЄС мають зробити висновки з подій в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російський лідер написав у статті "Росія та Греція: співпраця на благо миру і процвітання" в газеті "Катімеріні" напередодні візиту до Греції.

"Зараз Росія та Євросоюз підійшли до розвилки, коли необхідно відповісти на запитання: яким ми бачимо майбутнє наших відносин, в якому напрямку збираємося йти? Переконаний, що з подій в Україні слід зробити належні висновки й приступити до створення на великому просторі від Атлантики до Тихого океану зони економічного та гуманітарного співробітництва, що спирається на архітектуру рівної та неподільної безпеки. Важливим кроком на цьому шляху має стати гармонізація європейського та євразійського інтеграційних процесів", - зазначив Путін.

Читайте такожФранція пояснила, чому у Парижі перебуває російський міністр із санкційного списку ЄС

За його словами, Росія виходить із необхідності налагодження рівноправного, справді партнерського діалогу з Євросоюзом із найширшого кола питань: від візової лібералізації до формування енергоальянсу.

"Однак зустрічної готовності йти таким взаємовигідним і перспективним шляхом у європейських колег ми поки не бачимо", - переконаний російський президент.

"Разом із тим вважаємо, що невирішуваних проблем у наших відносинах із ЄС немає. Для того, щоб повернутися на шлях багатопланового партнерства, треба лише відмовитися від хибної логіки "гри в одні ворота", на ділі враховувати думку та інтереси один одного", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Путін має намір 27-28 травня відвідати Грецію - першу країну Європейського Союзу за останні півроку.

Останній раз до країн Євросоюзу, до якого входить Греція, Путін приїжджав 30 листопада 2015 року в рамках участі в конференції ООН із клімату в Парижі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння й направляє на схід України найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.