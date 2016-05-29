Порошенко доручив підготувати нагородні документи на комбата 72-ї бригади "Мауглі"

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Його позивний "Мауглі" був легендарним. Сьогодні День прикордонника, а командир 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрій Жук закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України. Україна втратила справжнього Воїна. Коли надійшло повідомлення про диверсійно – розвідувальну групу ворога, що зайшла з Куп’янська – "Мауглі" особисто очолив операцію з її виявлення та вступив з нею в бій.

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Його серце зупинилося вчора о 21-ій. Але наші дали гідну відсіч, незважаючи на ворожу артилерію та «Гради».

Доручив підготувати нагородні документи на Андрія", - зазначив президент.