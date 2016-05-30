Група українських розвідників потрапила під мінометний обстріл, троє загиблих

У штабі АТО ці втрати поки що не коментують, передає ТСН.

Водночас з авдіївської промзони шпиталізували вісьмох десантників. Найтяжчий стан у захисника, якому лише 20 років, в нього поранення голови.

"Стан його важкий, але стабільний. Мінно-вибухова травма, уражена скронева ділянка головного мозку, стан стабільний, але потребує подальшого дообстеження", - розповів лікар-нейрохірург 66-го військово-польового госпіталю Ігор Тимофійчук.

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Ще у 4 бійців поранення кінцівок, журналісти поспілкуватися з одним з них. Він розповів, що був поранений від осколків автоматичного гранатомета.

З доправлених до шпиталю бійців п'ятьох евакуюють до Дніпра.

Раніше у штабі АТО повідомили, що впродовж 28-29 травня у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій п’ятеро військовослужбовців загинули, четверо зазнали поранень.