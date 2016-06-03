Штаб АТО: Українським військовим на Донбасі довелося відкривати вогонь у відповідь

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 3 червня.

Лише зі вчорашнього вечора до опівночі зафіксовано понад 30 випадків застосування ворогом зброї проти українських захисників.

На Донецькому напрямку противник використовуючи міномети калібру 120 мм, намагався поцілити по декількох опорних пунктах сил АТО в районі Пісків та Опитного. Протягом 2 годин, починаючи з 20.00 по наших бійцях випустили 86 мін з мінометів калібру 82 мм та 10 великокаліберних мін.

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Були здійснені постріли зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів в районі Авдіївки. Захисників шахти Бутівка російські найманці накривали вогнем з 82 та 120 мм мінометів.

На Горлівсько-Світлодарській дузі неподалік Луганського, Зайцевого та Троїцького ворог бив з великокаліберних кулеметів, озброєння БМП та 82 мм мінометів.

Також зросла активність НЗФ й на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 31 обстріл. Зокрема в районі Новотроїцького бойовики вкотре використали міномети калібру 120 мм, а поблизу н.п. Павлопіль 82 мм міномети. Також неподалік Березового, Гнутового позиції наших підрозділів декілька разів були обстріляні зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а в районі Широкиного, Славного та Тарамчука з автоматичних гранатометів.

Біля Новозванівки на Луганщині наші воїни були обстріляні з стрілецької зброї та гранатометів, а в районі Станиці Луганської з АГС.

Декілька разів довелось відкривати вогонь у відповідь і українським захисникам.