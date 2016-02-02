"ЛитПолУкрбриг" почала перші спільні навчання - Міноборони

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

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"1 лютого в Любліні розпочалися навчання "Brave Band" з участю командування "ЛитПолУкрбриг". Військовослужбовці трьох країн опрацьовують порядок отримання бойового розпорядження і прийняття рішень на застосування батальйонів", - сказано в повідомленні.

Під час бойової підготовки, яка триватиме два тижні, близько сотні офіцерів з Литви, Польщі та України отримають навички управління військовими частинами трьох країн під час миротворчих операцій.

Навчання "Brave Band" пройдуть у три етапи. Учасники будуть тренуватися виконувати завдання у багатонаціональному середовищі, оперативно обмінюватися інформацією між секціями штабу бригади і правильно розподіляти завдання між литовським, польським і українським батальйонами.

"З часу офіційного "запуску" бригади "Brave Band" - це перші навчання, мета яких - адаптувати військовослужбовців трьох країн до єдиного робочого середовища. Це наш перший крок на шляху набуття бойової готовності в складі бригади. "Brave Band" допоможе нам підвищити бойову злагодженість і здатність працювати синхронно, як один механізм. Також ці навчання стануть іспитом для штабу "ЛитПолУкрбриг" щодо його здатності реагувати на сучасні виклики та загрози", - зазначив заступник командира бригади полковник Володимир Юданов.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 року у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг".

За попередніми домовленостями, загальна чисельність бригади повинна становити майже 2,5 тис. військових, з яких від України - 545, Литви - 650 і Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.

Бригаду створено з метою участі в міжнародних миротворчих операціях, що проводяться на підставі мандату Ради безпеки ООН і рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України.