Після перебування на Донбасі Савченко не відкидає початку "дуже жорсткої війни"

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві за підсумками своєї поїздки в зону АТО.

За словами Савченко, вона разом зі своїм колегою по парламенту Дмитром Ярошем відвідала Широкине, Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ.

"Що я побачила на першій лінії? Там вже немає такої кількості "ополченців", як вони себе називають. Вони стоять якби на першій лінії вогню, а за ними стоїть друга і третя лінії. Це російські війська, це агресія Росії проти України, і це може бути початком дуже жорсткої війни", - сказала Савченко.

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Говорячи про свої враження від відвідування територій, вона зазначила, що в неї назбиралося багато матеріалів, за якими вона буде подавати депутатські запити, в тому числі ставити питання про якість роботи окремих народних депутатів, які обиралися зі східних територій, які контролюються українською владою. "Люди там здебільшого не знають своїх депутатів, вони туди не приїздять" - зауважила вона.

Савченко зазначила, що хоче, щоб "українці навчилися говорити між собою, але без втручання ворога і готова цьому допомогти... коли війна закінчиться необхідно, щоб українці порозумілися і вибачили один одного", - наголосила депутат.

Вона також поінформувала, що президент призначив їй зустріч, але теми, які будуть обговорюватися, наразі не уточнювались.

У свою чергу Савченко сказала, що під час зустрічі має намір розповісти президенту про своє враження під час перебування в зоні АТО, порушити, зокрема, питання двовладдя, оскільки керують населеними пунктами і цивільні, і військові.