Російські війська готують наступ, щоби пробити сухопутний коридор до Криму – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайло Коваль під час засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та сейму і сенату Республіки Польща.

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Він зазначив, що "Росія грубо порушує положення Мінських домовленостей, і не має наміру їх виконувати".

"Російські війська готуються до відновлення активних наступальних дій з метою виходу на адміністративну кордон Донецької та Луганської областей, а також пробивання сухопутного коридору до Криму", - підкреслив Коваль.

Він підкреслив, що міжнародні санкції проти Росії "є дієвими, але не достатніми, щоб змусити Росію відмовитися від агресивних планів щодо України".

Коваль підкреслив, що Україна виступила з ініціативою запровадження на окупованій території Донбасу збройної поліцейської місії ОБСЄ. "Ми категорично проти співпраці місії з так званими місцевими силами безпеки", - підкреслив він.

За словами Коваля, завданням місії повинно бути, зокрема, створення зони безпеки вздовж кордону та забезпечення повного доступу місії ОБСЄ до всіх його ділянок, доступ до неконтрольованих територій, а також моніторинг виведення російських військ і озброєння з території України, а вже після цього - проведення виборів на даній території.