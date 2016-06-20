ОБСЄ помітила російську систему радіоелектронної боротьби під Донецьком (фото)
Спостерігачі помітили станцію при зйомці з безпілотника в 15 кілометрах від Донецька.
Спостерігачі зі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили під Донецьком станцію радіоелектронної боротьби. Про це місія повідомляє в своєму Twitter.
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"Безпілотники СММ продовжують фіксувати високотехнологічну станцію радіоелектронної боротьби. Перешкоди нашій роботі повинні припинитися", - сказано у повідомленні.
За інформацією ОБСЄ, станція Р-330ж "Житель" виявлена районі Андріївки, в 15 кілометрах від Донецька 14 червня.
Довідка. Автоматизована станція перешкод "Житель" (Росія), зокрема забезпечує: автоматизоване виявлення, пеленгування і аналіз сигналів джерел радіовипромінювання; встановлює радіоперешкоди абонентським терміналам систем супутникового зв'язку, навігаційній апаратурі споживачів супутникової навігаційної системи NAVSTAR (GPS) і базовим станціям стільникового зв'язку GSM-900/1800.