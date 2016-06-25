Бойовики до обстрілів українських бійців активно долучають заборонену "Мінськом" 122-мм артилерію - штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

За даними штабу, на Донецькому напрямку найгарячіше було в районі тимчасово окупованої Горлівки, де ворог по укріпленнях Збройних сил України неподалік Зайцевого, Майорська, Кірового та Ленінського вів вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів різних калібрів, а згодом до обстрілів долучив ще й 122 мм артилерію.

Позиції поруч Троїцького та Луганського потрапили під вогонь ворожих кулеметів та гранатометів, захисників Авдіївки супротивник обстрілював з усіх видів стрілецької зброї, а з другої до третьої ночі – зі 122 мм самохідних артустановок.

На Маріупольському напрямку російські окупанти особливо інтенсивно вели вогонь з кулеметів та гранатометів по опорних пунктах поблизу Мар’їнки, Новотроїцького та Широкиного, а по укріпленнях неподалік Тарамчука били ще й з 82 мм мінометів.

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На Луганському напрямку позиції ЗСУ в районі Попасної та Золотого потрапили під вогонь стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних установок, а поруч Новозванівки – мінометів.

В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь.