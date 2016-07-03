Частина бійців "Правого сектору" перейде до армії на контракт

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Рішення про цей крок прийнято командуванням ДУК ПС. Мета - створення боєздатного, професійного підрозділу, в межах правового поля України, який буде кінцевою ланкою структури ДУК ПС, і підготовка кадрів для реформування ЗСУ", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.

Тоді Лисенко заявив, що за фактом загибелі бійців на передовій 11 червня проводиться офіційне розслідування. "Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

Водночас полковник додав, що "кожен українець, хто зі зброєю в руках, захищаючи свою Батьківщину, загинув, є справжнім Героєм".