Поранені бійці "Правого сектору" розповіли подробиці жорсткого обстрілу шахти Бутовка (відео)

Майже всі зазнали складних мінно-вибухових травм біля шахти Бутовка, передає ТСН.

У реанімації троє найтяжчих бійців. У них величезна крововтрата, шок та осколкові поранення.

"Поранення складні, бо, як правило, вони руйнують судини, нервові закінчення", - пояснив головний лікар обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

Поранення шиї та скроні отримав боєць "Правого сектору" з позивним "Цербер". Він каже, що настільки жорсткого обстрілу шахти Бутовка ще не було.

"Спочатку зробили два постріли – наче пристрілочні, щоб усі зайшли в укриття. А потім прямою наводкою з чотирьох САУ і танка одночасно в цю позицію. Бетон розсипався, як пісок", - каже він.

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Бійці "Правого сектору" розповідають, що просили про підтримку, але її не отримали. Поранених вивезли дивом.

"Ми просимо, щоб евакуювати поранених – ніхто не рипнувся. Одна людина з позивним "Ленін" бере БМП, добровільно виїжджає і вивозить поранених. Ми просили, щоб дали відповідь – арта не працювала", - стверджує поранений "Сирота".

Ще дев'ятьох поранених доправили до військового шпиталю. Один – у важкому стані в реанімації.

"Крововтрата, ураження двух нижніх кінцівок на рівні гомілковостопного суглоба і стопи", - розповів керівник військового шпиталю Віктор Кузьменко.

Сергій уже проситься назад на передову. Він постраждав від вибуху гранати, коли охороняв опорний пункт неподалік шахти Бутовка.

"Відстань від наших позицій до ворожих зовсім мала. Там навіть переліт однієї гранати, навіть з підствольного, досягає. ДРГ там постійно буває", - розповів поранений.

Медики і військового госпіталю, і обласної лікарні кажуть, що попри складність травм, усі поранені мають обнадійливий прогноз.

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.

Раніше 13 червня Лисенко заявив, що за фактом загибелі бійців на передовій 11 червня проводиться офіційне розслідування. "Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

Водночас полковник додав, що "кожен українець, хто зі зброєю в руках, захищаючи свою Батьківщину, загинув, є справжнім Героєм".