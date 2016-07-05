Україна у цьому році отримала від іноземних партнерів $60 мільйонів допомоги для військових

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони. «Протягом поточного року нами було отримано допомоги на суму понад $60 млн, з яких технічна допомога на суму понад $53 млн (останнє надходження - автомобіль медичної евакуації на базі HMMWV M1152, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36(V)10 та запасні частини до них), гуманітарна (медичне та тилове майно) - близько $7 млн. Нашими ключовими партнерами в цьому питанні є США, Канада, Великобританія та Литва», - повідомив начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенант Леонід Голопатюк.

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За його словами, зараз триває співпраця з понад 40 країнами. Традиційно основними та найбільш активними партнерами ЗСУ є збройні сили США, Канади, Великобританії, Туреччини, Польщі та Литви.

При цьому 19 країн-партнерів надали медичну допомогу 211 пораненим та травмованим військовослужбовцям ЗСУ, ще 11 військовослужбовців на даний час перебувають на лікуванні за кордоном.

Упродовж 2014-2015 років ЗСУ отримали допомогу у вигляді матеріальних засобів від 20 країн світу, а саме: технічну допомогу (прилади нічного бачення, засоби зв’язку, техніка для розмінування, автомобільна техніка, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, техніка для розмінування та ін.) - на суму близько $57 млн; гуманітарну допомогу (медичне та тилове майно) - на суму близько $46 млн.