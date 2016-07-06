У Луганській області судитимуть 8 прибічників "ЛНР"

Як сказано в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, вони звинувачуються в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).

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За сукупністю інкримінованих злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, судом може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.