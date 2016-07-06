Райони оборони бойовиків під Новоазовськом займають підрозділи Збройних Сил Росії - ІС

Про це повідомляється у зведенні групи «Інформаційний спротив».

«Відзначається нарощування сил і засобів противника на приморському напрямку з створенням конфігурації: ближче до переднього краю винесено позиції підрозділів місцевих бойовиків (т. зв. «9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти ДНР»), а два раніше створених райони оборони противника в Новоазовському районі в основному займають підрозділи регулярних ЗС РФ, які прибувають з Росії. Характерно, що в цьому районі фіксується різке посилення сигналу мобільного зв'язку російських операторів (за рахунок встановлення додаткового обладнання)», - сказано в повідомленні.

Також, за даними ІС, противник продовжує активне перекидання сил і засобів у район Дебальцеве-Вуглегірськ. Між Савелівкою і Вуглегірськом, а також південніше, зафіксовано позиції нової артилерійської групи терористів: 2 вогневі батареї - 10 од. 122-мм гармат і гаубиць Д-30, а також 6 одиниць РСЗВ БМ-21 «Град». Очевидно, в завдання цієї артгрупи входитиме підтримка посиленого батальйону бойовиків, розгорнутого у другому ешелоні між Дебальцевим і Вуглегірськом, припускають у групі.

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Крім того, у зведенні повідомляється, що в Донецьку (у Петровському, Кіровському та Куйбишевському районах міста) командування російсько-терористичних військ нарощує темпи і обсяги перегрупування сил і засобів. Протягом останньої доби зафіксовано відразу кілька колон військової техніки і автотранспорту, маршрути переміщення яких можуть свідчити про те, що на крайній західній ділянці посилено ведеться ущільнення бойових порядків бойовиків.

Разом з тим в ІС зазначили, що спостерігається зростання кількості дезертирів з підрозділів бойовиків, які оперують на західному і північно-західному напрямах («1-й армійський корпус «ДНР»). Комендатури в тилових населених пунктах «ДНР» і «ЛНР» отримали вказівку щодо різкої активізації пошуку і ловіння дезертирів і тих, «хто ухиляється від військової служби».